Бывшего сотрудника полиции из Ростова-на-Дону объявили в международный розыск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №4 УМВД России по Ростову-на-Дону Владислав Сергеев, которого обвиняют в совершении преступлений в составе организованной группы, куда входили его подчиненные, объявлен в международный розыск. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Ранее суд вынес приговоры двоим бывшим подчиненным Сергеева - Роману Халимову и Максиму Сердюченко. Суд установил, что в период с ноября 2017-го по июнь 2018-го, будучи действующими сотрудниками полиции, при пособничестве жителя Ростова-на-Дону Андрея Кураева они превысили должностные полномочия, совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. При этом полицейские вымогали взятки в отношении лиц, страдающих наркотической зависимостью, а также совершили хищение их имущества.

В понедельник объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила, что все трое осуждены на сроки от 5 до 15,5 года в колонии строгого режима.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что Халимов и Сердюченко совершали преступления в составе организованной группы с бывшим начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №4 управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Владиславом Сергеевым. Уголовное дело в отношении Сергеева выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск", - сообщил представитель СК.

В пресс-службе добавили, что Сергееву заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.