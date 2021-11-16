Две работницы одной из школ в ХМАО подозреваются в предоставлении поддельных ПЦР-тестов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Две сотрудницы одной из школ в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа подозреваются в предоставлении поддельных ПЦД-тестов после отпуска. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сотрудники полиции в городе Нягань выявили двоих сотрудниц одной из городских школ, подозреваемых в приобретении и использовании заведомо поддельных медицинских документов - ПЦР-тестов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, женщины 1966 и 1980 годов рождения при выходе на работу из отпусков предоставили руководству школы справки о прохождении ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Данные документы для проверки подлинности были направлены в лабораторию, в которой они якобы выдавались. "Медицинская организация подтвердила, что результаты лабораторных исследований на COVID-19 являются поддельными, ранее гражданки с такими анкетными данными в медучреждение не обращались", - отметили в пресс-службе.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей").