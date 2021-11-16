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В трети регионов выявили факты сговора на поставку лекарств для онкобольных

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что при осуществлении надзора требовалось внимание по проблемам от функционирования фельдшерских акушерских пунктов в сельской местности до оказания высокотехнологичной медпомощи
Генеральный прокурор России Игорь Краснов Антон Новодережкин/ТАСС
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Факты картельного сговора на поставку лекарств для онкобольных выявлены в трети регионов России. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Во исполнение поручения главы государства во взаимодействии с ФАС, ФСБ, МВД России и Росфинмониторингом продолжены проверки схем закупок лекарственных препаратов. В результате в трети регионов установлены факты картельных сговоров при поставках лекарств для больных онкологическими заболеваниями", - сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Краснов сообщил, что в целом при осуществлении надзора за исполнением законодательства о здравоохранении требовалось внимание по всему спектру проблем от функционирования фельдшерских акушерских пунктов в сельской местности до оказания высокотехнологичной медицинской помощи. "Пресечены многочисленные нарушения прав пациентов, связанные с несоблюдением сроков и порядка оказания им плановой и неотложной помощи, длительным неинформированием о результатах тестирования, бездействием уполномоченных органов по надлежащему оснащению больниц оборудованием, необходимым для эффективного лечения больных и спасения их жизни", - пояснил он.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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