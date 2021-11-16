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Прокуратура проверит обращения льготников об отказах в бесплатных лекарствах

Всего проверят более 100 обращений

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуроры проверят более 100 обращений льготников об отказах предоставить им бесплатные лекарства. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Такие сигналы мы получаем ежедневно. Только за последнюю неделю даны поручения в регионы о проверке более 100 обращений льготников об отказах в предоставлении бесплатных лекарств, тест-полосок для больных диабетом, медицинских изделий и технических средств реабилитации", - сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Генпрокурор отметил, что в Республике Карелия, Владимирской, Курской, Новгородской, Орловской областях и Севастополе прокурорами принимались жесткие меры в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимых препаратов, что нередко было вызвано волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур.

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