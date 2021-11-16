Суд отменил арест подозреваемого в распространении видео пыток в саратовской ОТБ

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Суд кассационной инстанции отменил решение районного суда о заочном аресте Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей пыток в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1), сообщила ТАСС адвокат заключенных Снежана Мунтян.

Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом.

Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом. Факты

Ранее суд заочно арестовал Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей, на два месяца на момент его фактического задержания. Затем прокурор Саратовской области Сергей Филипенко подал жалобу в суд, после чего было возбуждено кассационное производство, которое передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

"Решение об аресте судом отменено", - сказала собеседница агентства, добавив, что, по предварительной информации, также отменено постановление о возбуждении дела в отношении Савельева.