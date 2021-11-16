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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом

Суд отменил арест подозреваемого в распространении видео пыток в саратовской ОТБ

По предварительной информации, также отменено постановление о возбуждении дела в отношении Сергея Савельева
Областная туберкулезная больница № 1 в Саратове Филипп Кочетков/ТАСС
Описание
Областная туберкулезная больница № 1 в Саратове
© Филипп Кочетков/ТАСС

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Суд кассационной инстанции отменил решение районного суда о заочном аресте Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей пыток в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1), сообщила ТАСС адвокат заключенных Снежана Мунтян. 

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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом.

Ранее суд заочно арестовал Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей, на два месяца на момент его фактического задержания. Затем прокурор Саратовской области Сергей Филипенко подал жалобу в суд, после чего было возбуждено кассационное производство, которое передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

"Решение об аресте судом отменено", - сказала собеседница агентства, добавив, что, по предварительной информации, также отменено постановление о возбуждении дела в отношении Савельева.

Теги
РоссияСаратовская областьДело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом
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