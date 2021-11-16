В Иркутске на семь лет осудили гражданина КНР, возглавлявшего группу контрабандистов

ИРКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей гражданина КНР - руководителя организованной преступной группы, которая незаконно вывезла из России древесину на сумму более 230 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина КНР. <…> Руководитель организованной преступной группы, незаконно экспортировавшей в страны Азии лесоматериалы на сумму более 230 млн рублей, приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Преступная группа состояла из четырех человек. Незаконным оборотом лесоматериалов она занималась с февраля 2015-го по декабрь 2019 года. Участники группы скупали нелегально заготовленную в Иркутской области древесину и обрабатывали ее. Затем продавали как в России, так и с вывозом за рубеж. Для сокрытия преступной деятельности и легализации доходов использовали так называемые фирмы-однодневки.

Общий объем незаконно приобретенных и реализованных лесоматериалов составил более 146 тыс. куб. м общей стоимостью 407 млн рублей, объем незаконно вывезенных за рубеж - 40 тыс. куб. м среднерыночной стоимостью 233 млн рублей.

Руководитель группировки признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 ("Незаконный оборот древесины в особо крупном размере, совершенный организованной группой"), ч. 3 ст. 226.1 ("Контрабанда лесоматериалов в крупном размере, совершенная организованной группой"), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная организованной группой, в особо крупном размере"). Ранее были осуждены остальные участники преступной группы.