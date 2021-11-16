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В Генпрокуратуре назвали причины большинства авиационных ЧП

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Причинами большинства ЧП в авиации являются недостаточная квалификация авиаперсонала и отсутствие дисциплины. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Серьезной проблемой продолжают оставаться вопросы обеспечения безопасности на транспорте. В первую очередь, это касается авиаперевозок. Причинами большинства авиационных происшествий по-прежнему являются недостаточная квалификация авиаперсонала, отсутствие дисциплины и ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов", - сказал он на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, многочисленные нарушения в ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлены в организации авиаперелетов малой авиации. "Повсеместно установлено отсутствие необходимой разрешительной документации. В Центральном и Северо-Западном транспортных регионах широко распространена практика коммерческого использования воздушных судов авиации общего назначения. При этом допускаются полеты в ночное время, передача пилотирования пассажирам. Этому, в том числе способствуют пробелы в нормативной базе, поскольку прямая ответственность за подобные действия не установлена", - подчеркнул Краснов.

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