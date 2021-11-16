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После авиакатастрофы в Татарстане в авиации ДОСААФ проводятся проверки

Результаты генеральный прокурор Игорь Краснов получит 15 декабря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Военные прокуроры проводят проверки во всех учреждениях ДОСААФ после крушения самолета с парашютистами в Татарстане. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов на правительственном часе в Госдуме.

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"Недавняя трагедия в Татарстане, когда разбился самолет с парашютистами, погибли 16 человек, высветила системные недостатки в авиации ДОСААФ России. Проведенной по горячим следам проверкой установлен запредельный спектр нарушений от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов, - сказал он. - В настоящее время военные прокуроры проводят соответствующие проверки во всех учреждениях ДОСААФ".

Краснов сообщил, что результаты ему будут доложены 15 декабря. "А в следующем году мы организуем контрольные проверочные мероприятия", - добавил он.

Теги
РоссияТатарстанКраснов, Игорь Викторович
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