В Татарстане задержали двух медиков, выдававших фиктивные сертификаты о вакцинации

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Татарстане в отношении двух медработников, вносивших ложные сведения о вакцинации в базу данных. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Полицейские задержали двух медработников одной из поликлиник Набережных Челнов, которые через посредников за две тысячи рублей находили желающих получить сертификаты о вакцинации без фактической прививки. На основании их медицинских документов, пользуясь служебным положением, они вносили их данные в базу.

"Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации")", - сообщили в МВД.

Также полицейскими установлены двое жителей Набережных Челнов, которые признались фактически в покупке у врачей сертификатов о вакцинации. По данным следствия, таких граждан значительно больше.