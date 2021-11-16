По фактам пыток в тюремной больнице в Саратовской области расследуют 12 уголовных дел

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. По фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области расследуются 12 уголовных дел, ряду лиц предъявлены обвинения. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"По всем известным ситуациям в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице, в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел - по изнасилованию, вымогательству, превышении должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения", - сказал Краснов, отвечая на вопрос депутата от КПРФ в ходе правительственного часа в Госдуме.

Он отметил, что прокуратура контролирует расследование этих уголовных дел. Краснов подчеркнул, что к каждому сообщению о применении пыток в местах лишения свободы должна быть дана надлежащая уголовно-правовая оценка. "По всем подобным фактам проводятся процессуальные проверки, возбуждаются и расследуются уголовные дела", - пояснил генпрокурор.

По словам Краснова, новые факты насилия над заключенными свидетельствуют о том, что уголовно-исполнительную систему "продолжает лихорадить". Он взял на личный контроль исполнение требований прокуратуры по итогам проверок таких случаев.

"К сожалению, события текущего года показывают, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить. Об этом свидетельствует и практика прокурорского надзора. Только за девять месяцев в учреждениях УИС выявлено свыше 103 тыс. нарушений закона", - сообщил Краснов.

Он отметил, что "особое беспокойство вызывают грубые нарушения права граждан на личную безопасность". "Факты насилия к ним допускались в пенитенциарных учреждениях Иркутской, Саратовской областей и других регионов", - напомнил он.

"Реализация принятых мер реагирования по всем этим фактам находится на моем личном контроле", - подчеркнул генпрокурор.

Средства на модернизацию пенитенциарной системы

Генпрокуратура проверит эффективность использования денег, выделенных из бюджета на модернизацию пенитенциарной системы. Краснов отметил, что проблема насилия в учреждениях уголовно-исполнительной системы не теряет свою актуальность уже много лет. "Ее нужно решать, в том числе за счет принципиального и, я бы сказал, более интенсивного прокурорского надзора", - считает генпрокурор. В этой связи, по его словам, "примерно две недели назад", он дал поручение подчиненным пересмотреть и изменить подходы в организации надзора в этой сфере.

"Прежде всего, мы начнем с проверки эффективности использования бюджетных средств, которые выделяются на модернизацию всей пенитенциарной системы", - сказал Краснов, отвечая на вопрос депутата КПРФ на правительственном часе в Госдуме.