Возбудили дело на 17-летнего водителя, сбившего на машине подростка в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего водителя, который на взятой без спроса у родителей машине сбил насмерть 15-летнего подростка в городе Шахты Ростовской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В отношении водителя транспортного средства, совершившего ДТП, органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в понедельник вечером на улице Заводской в городе Шахты. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля LADA Priora, взявший без спроса машину у матери, сбил 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.

Следственное управление СК России по Ростовской области инициировало перед прокуратурой вопрос о передаче уголовного дела из полиции в СК, добавили в пресс-службе. Расследование уголовного дела поручено следователю следственного отдела по городу Шахты следственного управления СК России.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщали о проведении проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, надзорный орган даст правовую оценку действиям родителей несовершеннолетнего водителя.