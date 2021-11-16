Более 10 многоэтажек и станция "скорой" остались без тепла из-за аварии в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Более 10 многоквартирных домов и станция скорой помощи остались без теплоснабжения из-за прорыва на внутриквартальном трубопроводе в Новосибирске. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК), осуществляющей теплоснабжение в городе.

Ранее местные СМИ сообщали, что дворы новостроек, находящихся рядом с местом аварии, затопило кипятком.

"Сегодня в 15:00 (11:00 мск) <...> возникло повреждение на внутриквартальном трубопроводе диаметром 200 мм по адресу 1-й Петропавловский переулок, 16. Труба была проложена 35 лет назад. Трубопровод оперативно отключили, начинаем ремонт. Делаем все необходимое, чтобы завершить работы не позднее, чем завтра утром", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в секторе отключения находятся 11 многоквартирных домов и станция скорой помощи.

По данным синоптиков, в Новосибирске десять градусов мороза. Ночью 17 ноября ожидается похолодание до минус 18-20 градусов.