Верховный суд России признал законным решение дать украинцу Марченко 10 лет за шпионаж

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник признал законным решение приговорить гражданина Украины Александра Марченко к 10 годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал приговор Марченко законным и обоснованным и оставил его без изменения", - сказали в пресс-службе.

Ранее Марченко был признан виновным по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Решением суда он приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Согласно фабуле обвинения, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России клистронов - запасных частей, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, и $163 тыс. для реализации преступного замысла. Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники государственной компании "Укроборонсервис" через фирму-посредника в Македонии.

По решению суда в доход государства обращены деньги, выделенные Службой внешней разведки Украины на совершение разведывательной акции.

Марченко был задержан в апреле 2019 года. В ходе следствия были получены исчерпывающие доказательства его причастности к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, которые стали основанием для вынесения судебного решения.