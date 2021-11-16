{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обыски проводят у экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя

По данным источника ТАСС, они связаны с разбирательством по факту превышения должностных полномочий

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Правоохранители проводят во вторник обыски у бывшего директора департамента сельского хозяйства Севастополя Вадима Кирпичникова в рамках разбирательства о превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС источник в департаменте.

"Проводится выемка документов и обыски у экс-директора департамента сельского хозяйства Севастополя Вадима Кирпичникова, с которым несколько дней назад не продлили заключенный ранее контракт. Разбирательство касается превышения должностных полномочий по заключению контрактов по несанкционированной торговле", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что следователи намерены возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Теги
РоссияСевастополь
СМИ: террорист, погибший при взрыве такси в Ливерпуле, лечился в психиатрической больнице
К настоящему моменту не ясны ни мотивы преступника, ни потенциальная цель теракта
Читать полностью