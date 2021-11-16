Арестовали подростка, истязавшего двухлетнего ребенка в курганском детдоме

ТАСС, 16 ноября. Шестнадцатилетний подросток, издевавшийся над ребенком в Кипельском детском доме в Курганской области, арестован. Ему предъявлено обвинение в истязании. Об этом сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетнему ребенку. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Истязание", "Халатность").

"Следственными органами СК России по Курганской области 16-летнему воспитаннику Кипельского детского дома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Согласно материалам уголовного дела, 16-летний обвиняемый, являясь воспитанником указанного учреждения, неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания. Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над ребенком, составлены протоколы о побоях. Один из молодых людей был помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Как сообщали в правительстве Курганской области, в ходе проверки в учреждении было установлено недобросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудниками детского дома, с воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении будут вынесены дисциплинарные взыскания. Также в регионе пройдут проверки всех детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров.