Россия освободила гражданина Таджикистана, задержанного по запросу Киргизии

ДУШАНБЕ, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России освободила гражданина Таджикистана, задержанного 8 ноября 2021 года в Новосибирске по запросу Киргизии. Об этом во вторник сообщил пресс-центр Генпрокуратуры республики.

"Гражданин Таджикистана Диловар Джураев <...>, который был задержан 8 ноября 2021 года на территории Новосибирска по экстрадиционному запросу правоохранительных органов Киргизии, обвиняющийся в организации массовых беспорядков и хулиганстве на приграничной неделимитированной территории между Исфаринским районом Согдийской области Таджикистана и Баткенским районом Киргизии, освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство благодарит руководство Генпрокуратуры России за плодотворное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что 12 ноября 2021 года Генпрокуратура Таджикистана направила письмо в Генпрокуратуру РФ с просьбой оставить запрос киргизской стороны без рассмотрения и освободить Джураева "в связи с политической мотивацией" обвинения.

В апреле этого года между жителями приграничных районов Таджикистана и Киргизии произошел конфликт, который перерос в вооруженные столкновения между военнослужащими двух стран с десятками погибших и сотнями пострадавших.

После распада Советского Союза на границе между Таджикистаном и Киргизией остались десятки спорных участков, на которых время от времени возникают конфликты между жителями приграничных районов. К настоящему времени из 950 км границы в процессе делимитации и демаркации описано уже около 550 км.