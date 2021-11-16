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СК возбудил уголовное дело после отравления метанолом 11 человек в Казани

По информации следователей, пострадавшие употребляли алкоголь, купленный у неустановленного лица. В данный момент их состояние врачи оценивают как среднее и тяжелое

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления метанолом 11 человек в Казани, предположительно, они употребляли алкоголь, купленный у неустановленного лица. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

16 ноября в Казани госпитализированы 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - сообщили в СК.

По предварительным данным следователей, все они употребили алкоголь, приобретенный у неустановленного лица. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Также проверку организовала прокуратура Татарстана. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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