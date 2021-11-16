Следствие не исключает террористического мотива у напавшего на пассажиров поезда в ФРГ

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Следствие в ФРГ больше не исключает террористического мотива в действиях сирийца, который напал с ножом на пассажиров поезда в Баварии. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на прокурора Мюнхена.

По его информации, у подозреваемого обнаружены пропагандистские материалы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, как пишет Der Spiegel, на возможный террористический мотив сирийца указывает информация, содержащаяся на его странице в Facebook.

Тем не менее для окончательной оценки характера действий подозреваемого, по словам прокурора, необходимо составить подробный отчет. При этом изъятые материалы будут подвергнуты дополнительному анализу. Остальные свидетели также будут допрошены.

6 ноября 27-летний сириец без разбора начал нападать на пассажиров скоростного пассажирского поезда "Интерсити-экспресс" (ICE), следовавшего из Пассау в Гамбург. По последним данным, пострадали четыре человека. Полицейским удалось задержать его. Подозреваемому был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения", он оказался подвержен мании преследования и был доставлен в психиатрическую больницу. За день до нападения сириец лишился работы, что, по всей видимости, ухудшило его психологическое состояние.