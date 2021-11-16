{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд в Перми приговорил росгвардейца к 13 годам колонии по делу об изнасиловании мальчика

Мужчину лишили воинского звания лейтенанта, суд также назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор сотруднику Росгвардии после повторного рассмотрения дела о незаконном проникновении в жилье, изнасиловании 11-летнего мальчика и покушении на изнасилование его матери-инвалида. Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщила ТАСС адвокат потерпевших Анастасия Шардакова.

"Да, подтверждаю", - ответила адвокат на вопрос, действительно ли сотрудника Росгвардии приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимого также приговорили к штрафу в размере 20 тыс. рублей и лишили воинского звания лейтенанта. Шардакова сообщила, что с их стороны готовится апелляция.

В пресс-службе управления Росгвардии уточнили ТАСС, что было принято решение об увольнении военнослужащего из органов. "Он был уволен за поступок, порочащий честь и достоинство Росгвардии", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщали местные СМИ, в сентябре 2020 года сотрудник Росгвардии проник в жилье, где попытался изнасиловать женщину с ограниченными возможностями здоровья. На ее крики выбежал 11-летний сын, который вступился за нее. Тогда проникший в квартиру сотрудник совершил в отношении мальчика насильственные действия и скрылся с места преступления. В апреле суд приговорил росгвардейца к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако в августе дело было направлено на новое рассмотрение в связи с процедурными нарушениями.

Теги
РоссияПермский край
И.о. главы Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям подозревается в коррупции
Как сообщили в региональном СК, Олега Кручинина задержали
Читать полностью