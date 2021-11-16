Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Количество отравившихся метанолом в Казани увеличилось до 13 человек. Об этом журналистам во вторник сообщила главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

Ранее сообщалось о госпитализации 11 пострадавших.

"На данный момент 13 человек поступили, трое из них в тяжелом состоянии. 10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом", - сказала Насибуллина.

Токсиколог также отметила, что одна из пациенток, которая самая первая поступила в больницу, во вторник в 05:40, находится в крайне тяжелом состоянии, прогнозы в отношении нее делать очень сложно. "Первые критические часы, это 48-72 часа, если стабилизация состояния происходит, то мы можем говорить о благоприятном исходе", - уточнила Насибуллина.

У всех госпитализированных в крови медики нашли метиловый спирт, но в разных концентрациях. Токсиколог рассказала, что некачественный алкоголь молодые люди употребляли на дне рождении друга 15 ноября вечером. Всего на празднике было 19 человек. Госпитализированные 1999-2003 годов рождения. Насибуллина, ссылаясь на информацию пострадавших, также добавила, что ребята пили водку зеленого цвета со вкусом ириски из пятилитровой бутылки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении или перевозке в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.