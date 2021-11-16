Мэра Керчи вызвали в СК для проведения следственных действий после проверок

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Мэр Керчи Святослав Брусаков во вторник вызван в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю после прошедших в октябре в администрации города следственных действий, сообщил ТАСС источник во властных структурах полуострова.

Сотрудники силовых структур 27 октября провели следственные действия в администрации Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проверка эффективности расходования бюджетных средств в администрации Керчи носила плановый характер и подобные проверки могут пройти в любом муниципалитете. Источник в правоохранительных органах уточнял, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, однако никто не задержан.

"Глава администрации Керчи Святослав Брусаков находится в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, он вызван после проведения служебных проверок в администрации Керчи", - сказал собеседник агентства.

Бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию в конце июля. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что уход Бороздина с должности главы администрации связан с состоянием его здоровья. 30 сентября депутаты городского совета единогласно утвердили в должности главы администрации города Святослава Брусакова, исполнявшего до этого обязанности мэра.

Осенью в Крыму произошло несколько отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.