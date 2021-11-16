И.о. главы Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям подозревается в коррупции

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении и.о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

По версии следователей, с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года подозреваемый, занимая руководящие должности Росприроднадзора и находясь в Нижегородской области, лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки. Предполагалось, что за эти средства задержанный будет оказывать общее покровительство при надзоре за деятельностью фирмы, которая работала с твердыми бытовыми отходами. Всего подозреваемый незаконно получил 6,8 млн рублей.

Противоправные действия подозреваемого выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области, сообщили в региональном управлении СК, отметив, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники нижегородского СК и управления ФСБ по делу о превышении полномочий задержали начальника Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу (структурное подразделение Росприроднадзора по ПФО), а также его адвоката, подозреваемого в организации преступления. По версии следствия, они незаконно получили с директора коммерческой организации, обратившегося за лицензией на обращение с твердыми бытовыми отходами, 1,5 млн рублей. Противоправные действия они совершили весной 2020 года.