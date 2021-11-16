Глава алтайского города-курорта и руководители ТЭЦ стали фигурантами уголовных дел

БАРНАУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуратура добилась возбуждения уголовных дел о халатности и нарушении требований безопасности в отношении главного инженера, директора ТЭЦ и главы города-курорта Яровое, где в начале ноября произошел очередной сбой в теплоснабжении. Об этом сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. 1 ноября на ТЭЦ в очередной раз из-за технологической проблемы пришлось остановить один из котлов.

"Были допущены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации одного из котлов ТЭЦ, что привело к снижению температуры воздуха в жилых помещениях и на социально значимых объектах ниже нормативной. Еще один котел не был своевременно отремонтирован к началу зимнего периода. По направленным материалам проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании главного инженера МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"), директора МУП и главы Яровое по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурором также внесены представления главе Яровое и руководителю ТЭЦ. В результате руководитель ТЭЦ привлечен также к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами").

Ранее сообщалось, что 1 ноября в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. В город направили тепловые пушки для обогрева соцобъектов. Проверку по данному факту проводили региональная прокуратура и следственное управление СК.

В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются в 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует до 1,5 млрд рублей. В сентябре Ростехнадзор возбудил дело после выявления нарушений при подготовке ТЭЦ к отопительному сезону.