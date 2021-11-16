Отравление угарным газом стало причиной смерти двух мужчин в Чувашии

ТАСС, 16 ноября. Причиной смерти двух мужчин и госпитализации женщины в Чувашии стало отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СУ СК РФ по Чувашии проводится доследственная проверка по факту обнаружения 13 ноября 2021 года в одной из квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме в деревне Вурманкасы-Туруново Чебоксарского района, тел двух мужчин, а также женщины с признаками отравления, которая была госпитализирована. После проведения судебно-медицинского исследования тел погибших установлено, что причиной их смерти является отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в квартире был установлен индивидуальный обогревательный газовый котел. Он был исправен, однако из-за неправильного использования произошло обледенение конденсата в дымоходной трубе. "В результате чего при отсутствии достаточной тяги угарный газ скопился в помещении, что привело к отравлению жильцов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что умерли отец и сын 1956 и 1980 годов рождения, перед смертью они употребляли спиртное.