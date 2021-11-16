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В Дагестане возбудили дело после смерти ребенка от отравления лидокаином

В результате инцидента также пострадал брат погибшего, врачам удалось его спасти

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка от отравления лидокаином в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом во вторник ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Республике Дагестан.

"По факту смерти ребенка от отравления лидокаином в Бабаюртовском районе возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что два ребенка трех и пяти лет отравились лидокаином, одного из них врачам удалось спасти, второй умер по пути в больницу. Прокуратура региона проверит сведения об отравлении детей.

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