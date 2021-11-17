МВД возбудило дело по факту мошенничества с лицензией в одной из частных клиник Москвы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело, связанное с появлением приказа лицензирующего органа о прекращении лицензии у ООО "Центр инновационных медицинских технологий" ("Евроонко") якобы по просьбе самой клиники. Как уточнил источник ТАСС, дело возбуждено по статье УК РФ об использовании заведомо подложного документа.

"В ходе проверки органом дознания установлено, что неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, имея умысел на использование подложного документа, предоставило заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности "Евроонко" в управление лицензирования и аккредитации города Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее ТАСС в клинике "Евроонко", руководство медучреждения обратилось в МВД с просьбой провести проверку по факту мошенничества, связанного с появлением приказа лицензирующего органа о прекращении лицензии у медучреждения по просьбе самой клиники. Неизвестные пытались таким образом препятствовать работе по оказанию медицинской помощи населению, однако столичный Арбитражный суд наложил обеспечительные меры и остановил действие приказа департамента здравоохранения Москвы. В клинике отмечали, что по факту совершения неправомерных действий со стороны неизвестных лиц руководство клиники подало заявления в столичную прокуратуру, ГУ МВД России по Москве, ГУ СК России по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области.

В настоящее время медклиника функционирует штатно и без ограничений, лицензия на осуществление медицинской деятельности действует в полном объеме по решению суда. По информации, полученной из контролирующих органов, территориальный орган Росздравнадзора и департамент здравоохранения Москвы в курсе сложившейся ситуации и претензий к клинике не имеют, поясняли ранее в "Евроонко".

Руководители московских клиник называют произошедшее с клиникой "Евроонко" "шокирующей историей" и предлагают ужесточить требования при аналогичных обстоятельствах. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.