Источник: в Новосибирске поступило сообщение о минировании ТРЦ "Мега"

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сообщение о минировании торгово-развлекательного центра "Мега" поступило в экстренных службы в Новосибирске, сообщил ТАСС источник оперативных службах в среду.

"Сегодня поступило сообщение о минировании ТРЦ "Мега", - сказала собеседница агентства.

В сентябре сообщения о минировании поступили в суды Новосибирска. После информации об угрозе взрыва была объявлена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей судов. Информация о минировании оказалась ложной.

ТРЦ "Мега" - один из крупнейших торговых центров в Новосибирске.