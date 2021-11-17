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Источник: в Новосибирске поступило сообщение о минировании ТРЦ "Мега"

"Мега" - один из крупнейших торговых центров в городе

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сообщение о минировании торгово-развлекательного центра "Мега" поступило в экстренных службы в Новосибирске, сообщил ТАСС источник оперативных службах в среду.

"Сегодня поступило сообщение о минировании ТРЦ "Мега", - сказала собеседница агентства.

В сентябре сообщения о минировании поступили в суды Новосибирска. После информации об угрозе взрыва была объявлена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей судов. Информация о минировании оказалась ложной.

ТРЦ "Мега" - один из крупнейших торговых центров в Новосибирске.

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