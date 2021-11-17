Во Владивостоке задержали депутата Законодательного собрания от КПРФ Артема Самсонова

ТАСС, 17 ноября. Депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов задержан правоохранителями во Владивостоке, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Депутат [Артем] Самсонов задержан, проводится проверка" - сказал источник ТАСС.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов родился в 1974 году во Владивостоке. С января 2009 года Самсонов состоит в партии КПРФ, является секретарем владивостокского отделения КПРФ. С 2011 года является депутатом Законодательного собрания Приморского края.