Суд приговорил к 1,5 года колонии последователя "колумбайна" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к 1,5 года колонии последователя идеологии "колумбайн" за разбойное нападение на школьников с макетом огнестрельного оружия, которое он совершил совместно со своим несовершеннолетним знакомым, получившим условный срок. Об этом говорится в сообщении управления ФСБ по Новосибирской области.

"Приговором Ленинского районного суда Новосибирска в ноябре 2021 года оба фигуранта признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Новосибирец приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его несовершеннолетний подельник - к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шести месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее следственным управлением СК России по Новосибирской области на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ и ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении осужденного и несовершеннолетнего соучастника преступления возбудили, расследовали и передали в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК России "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

В ведомстве также уточнили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий выявили и пресекли преступные намерения нападавшего 2003 года рождения, разделяющего идеологию "колумбайн". Свои замыслы он излагал в дневниковых записях и школьных сочинениях, содержащих схематические изображения и заметки об изготовлении оружия кустарным способом, планы совершения насильственных действий в отношении преподавательского состава и учащихся общеобразовательной школы в Первомайском районе города. Старшеклассник высказывал в адрес учеников и преподавателей угрозы убийством, состоял в так называемых колумбайн-сообществах.

"Проведенным психолого-лингвистическим исследованием АНО "Центр экспертиз" ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет" установлено, что указанный гражданин был способен совершить акт террора. В мае 2021 года новосибирец совместно со своим знакомым 2004 года рождения совершил разбойное нападение на учащихся образовательного учреждения с использованием макета огнестрельного оружия", - добавили в УФСБ.