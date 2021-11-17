При пожаре в доме под Воронежем погибли трое детей

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Пожар в жилом доме, в результате которого, по предварительной информации, погибли трое детей, произошел в селе Костово Ольховатского района Воронежской области. Об этом ТАСС в среду сообщил дежурный пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района.

"Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 06:35 мск, в настоящие момент пожар потушен. Почти сразу были найдены тела двух детей, чуть позже при разборе завалов нашли, предварительно, тело еще одного ребенка", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что из-за пожара обрушились конструкции дома. Информация о других пострадавших пока не поступала. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.