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Источник: экс-помощник министра финансов погиб при взрыве в Волгограде

По предварительным данным, взрыв произошел при попытке демонтажа некого предмета

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник министра финансов России Михаил Коробкин погиб в Волгограде при взрыве в своем частном доме. Информацию о гибели Коробкина ТАСС подтвердил источник в экстренных службах.

"Предварительно установлено, что в доме в Советском районе при попытке демонтажа некого предмета произошла детонация. Личность [погибшего] мужчины установлена. Это пенсионер Михаил Коробкин", - сказал собеседник агентства, добавив, что процессуальную проверку по данному факту проводят следователи.

По информации Telegram-канала Baza, на месте происшествия обнаружили предметы, похожие на патроны времен Великой Отечественной войны, и порох, погибший коллекционировал оружие.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями силовых структур по данному вопросу.

По данным открытых источников, Михаил Коробкин был помощником министра финансов России Антона Силуанова до 2019 года.

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