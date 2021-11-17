Следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы "ВСМПО-Ависма"

ВЕРХНЯЯ САЛДА /Свердловская область/, 17 ноября. / ТАСС/. Следствие подало ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, и назначении ему судебного штрафа, передает корреспондент ТАСС из Верхнесалдинского районного суда Свердловской области.

"Рассматривается ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа", - сказала судья. Адвокат обвиняемого Павел Лапшов пояснил ТАСС, что ходатайство подал представитель следствия.

Представитель потерпевшей стороны, начальник управления безопасности "ВСМПО-Ависма" заявил, что у корпорации нет претензий к обвиняемому. Он пояснил, что вопросы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были частью гражданского иска, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Итогом суда, как ранее писал ТАСС, стало мировое соглашение, согласно которому Воеводин выплатит 1,7 млрд рублей компенсации по иску.

Согласно материалам дела Воеводин обеспечил отчуждение стружки титанового качества Feti, принадлежащей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, чем нанес предприятию ущерб. Сам Воеводин в ответ на вопрос прокурора о раскаянии ответил в суде утвердительно.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.