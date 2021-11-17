ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде. Огонь распространился на площади 100 погонных метров, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"В 09:30 [мск] на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе города Волгограда. По прибытии на место первого подразделения установлено, что происходит горение кабелей под кровлей в здании двухэтажного листопрокатного цеха на площади 100 погонных метров", - сказали в ведомстве, отметив, что пожар возник на территории завода "Красный Октябрь".

Позднее в пресс-службе сообщили, что пожарные локализовали возгорание. "Пожарно-спасательные расчеты 1-го отряда ФПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области локализовали горение в 10:10 [мск]. В настоящий момент происходит разборка и проливка территории. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сказали в ведомстве.

В настоящее время, по информации пресс-службы ведомства, пожарные ликвидировали возгорание.

"В 11:24 мск пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России Волгоградской области ликвидировали горение. На месте продолжают работать сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара", - сказали в ведомстве, добавив, что в результате происшествия никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 37 человек и 15 единиц техники.