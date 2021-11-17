Инспектор ГИМС, обвиняемый в крушении судна "Фаворит" в Белом море, взят под стражу

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инспектора Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), который обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, в том числе приведших к крушению судна "Фаворит" в акватории Белого моря в начале октября, заключили под стражу. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По ходатайству следствия инспектор ГИМС, обвиняемый в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, в том числе приведших к крушению судна в Белом море, заключен под стражу", - говорится в сообщении СК.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, занимая должность государственного инспектора, в июле 2020 года на основании заявления судовладельца провел техническое освидетельствование моторного судна РВН-376 "Ярославец" (позже собственник переименовал судно в "Фаворит") 1968 года постройки. При этом он умышленно проигнорировал его фактические размеры, составляющие по ватерлинии 21,7 м, и составил соответствующий акт, внеся заведомо ложные сведения о длине, якобы составляющей 19 м, с целью признания его маломерным судном, а также указав, что оно годно к плаванию. В соответствии с нормативно-правовыми актами он должен был принять решение об отказе в оказании услуги и вынести уведомление об исключении данного судна из реестра маломерных судов. А без отметки о техническом освидетельствовании судно не имело права выйти с территории базы стоянки. Совершение указанных противоправных действий стало одной из причин наступления тяжких последствий в виде смерти четырех человек и крушения судна "Фаворит".

В начале октября в акватории Кандалакшского залива Белого моря в районе села Кашкаранцы Терского района Мурманской области в условиях штормовой погоды затонуло маломерное судно "Фаворит", которое вышло из порта Геленджика и следовало в Мурманск по Дону и Волге. С судна поступил сигнал бедствия, было сообщено о затоплении машинного отделения. В результате происшествия пять человек, находившихся на борту, оказались в холодной воде при сильном волнении и порывах ветра. Через несколько часов после ЧП были найдены и доставлены на берег мужчина и женщина, которая умерла по пути в больницу, по предварительным данным, от переохлаждения. Затем было найдено еще одно тело. Тела оставшихся двух человек нашли в ноябре в трюме судна.