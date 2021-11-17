В Калмыкии ветврача подозревают в превышении полномочий по делу сотрудников УФСИН

ЭЛИСТА, 17 ноября. /ТАСС/. Ветеринарный врач Элистинской городской станции по борьбе с болезнями животных подозревается в превышении должностных полномочий, преступление выявлено в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного на должностных лиц УФСИН России по Калмыкии. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Калмыкии.

"Следственными органами СК РФ по Калмыкии в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц УФСИН России по республике, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ) выявлен факт преступной деятельности ветеринарного врача Элистинской городской станции по борьбе с болезнями животных. Ветврач подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в одном из цехов Элисты произвели убой поставленных ФКУ "Колония-поселение № 3 УФСИН России по Республике Калмыкия" 52 голов крупного рогатого скота, подлежащих прохождению предварительного осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизе на городской станции по борьбе с болезнями животных. Зная о том, что мясо не отвечает предъявляемым к продовольственной продукции требованиям, ветврач по личной просьбе заместителя начальника колонии - начальника центра ФКУ колонии-поселения № 3 УФСИН России по Калмыкии проставил на тушках животных соответствующее клеймо. "Это послужило основанием для изготовления и внесения в электронную систему "Меркурий" ветеринарных справок, подтверждающих, что ветеринарно-санитарная экспертиза мяса проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи Калмыкии возбудили уголовные дела в отношении замначальника УФСИН России по Республике Калмыкия и замначальника колонии-поселения № 3 УФСИН России по республике, которые подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В результате преступных действий подозреваемых, связанных с хищением крупного рогатого скота и последующей заменой мясной продукции высокого качества на мясную продукцию низкого качества, УФСИН России по Калмыкии причинен имущественный ущерб в сумме свыше 1 млн рублей.