СК в Волгограде проводит проверку после смерти мужчины от взрыва бронебойного снаряда

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК России по Волгоградской области проводят проверку по факту смерти при взрыве мужчины, который пытался распилить крупнокалиберный бронебойный снаряд в своем гараже. Об этом в среду ТАСС сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления Дарья Буянова.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что при взрыве в частном доме в Волгограде погиб пенсионер Михаил Коробкин. По данным открытых источников, Коробкин был помощником министра финансов России Антона Силуанова до 2019 года.

"По факту гибели мужчины следователи Советского района проводят процессуальную проверку", - сказала Буянова. По ее словам, 15 ноября вечером он пошел в гараж, где при помощи шлифовальной машины пытался распились крупнокалиберный бронебойный снаряд, по предварительным данным, времен Великой Отечественной войны. "Он зажал его в тиски, произошла детонация снаряда. В результате причиненных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Тело обнаружила супруга", - рассказала Буянова.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибший коллекционировал боеприпасы и хранил их в гараже. "Достаточно большое количество было обнаружено", - добавил собеседник агентства.