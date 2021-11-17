Дело о массовых беспорядках возбудили после бунта в колонии на Урале в марте 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам и участии в них возбуждено после бунта в колонии строгого режима в Каменске-Уральском в марте 2021 года. Фигурантами стали восемь осужденных и неустановленные лица, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Бунт в колонии строгого режима в Каменске-Уральском произошел 28 марта 2021 года. Были сломаны камеры видеонаблюдения. Как сообщала пресс-служба ГУ ФСИН Свердловской области, осужденные добивались "определенных преференций".

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 212 ("Призыв к массовым беспорядкам") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках"). Среди подозреваемых восемь осужденных и неустановленные лица", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, во время беспорядков заключенные избили осужденных, которые оказывали содействие администрации колонии. "Возбуждению уголовного дела предшествовала большая работа - более 100 допросов, выемки документов, лингвистические и другие исследования", - уточнил он.

Ранее в региональном следственном управлении СК РФ сообщали, что после бунта в колонии уже было возбуждено одно уголовное дело по ч. 1 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). По версии следствия, вечером 28 марта 2021 года несколько осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №47 ГУ ФСИН РФ по Свердловской области, с целью воспрепятствования исправлению заключенных и из мести за оказанное ими содействие администрации колонии применили насилие и высказывали угрозу применения насилия в отношении ряда других осужденных, также отбывающих наказание в виде лишения свободы в ИК-47.