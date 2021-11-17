Подростка задержали в Свердловской области за незаконный оборот оружия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали в Нижнем Тагиле 17-летнего подростка, который осуществлял незаконный оборот оружия. Из его квартиры изъяли части различного вида оружия, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Нижнем Тагиле УФСБ задержан 17-летний подросток, осуществлявший незаконный оборот оружия. Нижнетагильский подросток увлекался восстановлением, ремонтом и сбытом пневматического и страйкбольного оружия, сам участвовал в тактических играх, связанных со стрельбой. В ходе проверки силовиками установлено, что он также осуществляет переделку и сбыт короткоствольного огнестрельного оружия, при этом подпольный цех для кустарного производства находился прямо в квартире по месту жительства", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".