В Нижегородской области задержали руководителей организации, занимающейся вывозом отходов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Руководителя организации, занимающейся вывозом бытовых отходов, и его заместителя задержали в Нижегородской области по делу о коммерческом подкупе, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области в отношении руководителя коммерческой организации и его заместителя возбуждено уголовное дело по п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц, за незаконные действия, в крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с 2018 года по декабрь 2020-го руководители ООО "ЛУК регионы" для складирования отходов более высокого класса опасности, а также отходов, не предназначенных для захоронения на полигоне ТБО в Балахнинском районе Нижегородской области, ежемесячно передавали сотруднику полигона не менее 300 тыс. рублей.

Противоправные действия выявили следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону.

Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения.