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Более 40 домов, детсады и школы отключили от теплоснабжения из-за ремонта сетей в Саратове

До конца дня планируется завершить работы

САРАТОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Энергетики отключили отопление в 46 многоквартирных домах, двух детсадах, школе и лицее Саратова 17 ноября в связи с проведением ремонтных работ на тепломагистрали, говорится в сообщении местного филиала компании "Т Плюс".

"На пересечении ул. Белоглинская и ул. Чапаева энергетики проведут ремонтно-восстановительные работы (…) энергетики будут вынуждены временно приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения", - отмечается в релизе. Ранее о плановом ремонте на данном участке не сообщалось.

Завершение ремонтных работ планируется до конца текущего дня.

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