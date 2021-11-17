Более 40 домов, детсады и школы отключили от теплоснабжения из-за ремонта сетей в Саратове

САРАТОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Энергетики отключили отопление в 46 многоквартирных домах, двух детсадах, школе и лицее Саратова 17 ноября в связи с проведением ремонтных работ на тепломагистрали, говорится в сообщении местного филиала компании "Т Плюс".

"На пересечении ул. Белоглинская и ул. Чапаева энергетики проведут ремонтно-восстановительные работы (…) энергетики будут вынуждены временно приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения", - отмечается в релизе. Ранее о плановом ремонте на данном участке не сообщалось.

Завершение ремонтных работ планируется до конца текущего дня.