ГП РФ просит Черногорию инициировать отмену решения о предоставлении убежища Исмаилову

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила ходатайство в Черногорию с просьбой инициировать отмену решения о предоставлении убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, обвиняемому в РФ в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос агентства.

"Министру внутренних дел, координатору Министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории 25 октября 2021 года направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова Т. М. с ходатайством инициировать процедуру отмены решения о предоставлении ему убежища", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что 7 октября в Черногорию был направлен запрос о выдаче Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности за похищение человека, убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. "До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил. Согласно публикациям в средствах массовой информации, Министерством внутренних дел Черногории 22 октября вынесено решение о предоставлении Исмаилову убежища", - добавили в Генпрокуратуре.

Бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей. Генпрокуратура России направила запрос об его экстрадиции. Бизнесмену было предоставлено политическое убежище в Черногории и его отпустили на свободу. СК объявил его в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.