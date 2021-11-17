Следователи провели обыски у проректора РАНХиГС и финансового директора университета

МОСКВА, 17 ноября./ТАСС/. Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какой процессуальный статус сейчас имеют Федотов и Ефремов.