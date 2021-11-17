Задержали экс-директора департамента сельского хозяйства Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя. Органами следствия он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В настоящее время бывшее должностное лицо находится в статусе подозреваемого. Он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. После проведения ряда неотложных следственных действий следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, осенью прошлого года между Главным управлением потребительского рынка и лицензирования города Севастополя, ставшего после реорганизации департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка города, были заключены договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже "Мыс Хрустальный" и набережной Корнилова. "Более того, указанные договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше конкурентов. Как полагает следствие, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя, что выразилось в недополучении денежных средств в течение длительного периода времени на общую сумму более 1 млн рублей при размещении указанных по его согласованию объектов НТО", - сообщается в пресс-релизе.

Уточняется, что нарушения законодательства были выявлены прокуратурой города Севастополя во взаимодействии с оперативными службами. "В рамках уголовного дела при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии ОМОН "Беркут" проведены обыски по бывшему месту работы фигуранта уголовного дела, иным служебным помещениям, месту жительства, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для органов следствия", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что "в двух случаях управлением при заключении указанных договоров необоснованно применен понижающий коэффициент, снизивший цену размещения торговых объектов для одного из хозяйствующих субъектов в 100 раз".

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой города.