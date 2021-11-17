Власти Ярославской области помогут вернуть домой земляка, попавшего в рабство в Казахстане

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поможет попавшему в рабство в Казахстане уроженцу региона Алексею Котову с возвращением на родину, а также с последующим восстановлением сил и трудоустройством.

Ранее при мониторинге социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области Казахстана выявили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок. На видео Алексей Котов говорит, что 20 лет подвергался принуждению к работе, фактически находится в рабстве.

"Уже проговорили с уполномоченным по правам человека Сергеем Бабуркиным. Поможем родственникам Алексея в его возвращении на родину, решим вопросы с документами. По возвращении отправим Алексея в санаторий на территории района. Потом поможем и с работой, если понадобится, районные власти окажут максимальное содействие", - написал Евраев в Instagram.

По словам врио губернатора, Котов родился в 1977 году в деревне Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района, в 1997 году он ушел в армию по контракту, службу проходил в Казахстане. "В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили, и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась", - рассказал Евраев.

Он также сообщил, что в Ярославской области Котова ждут родители, три сестры и два брата.

Как рассказал ТАСС Бабуркин, сейчас Котов находится под защитой консульства России в Казахстане, идет процесс по его возвращению на родину. Депутат Ярославля Дмитрий Соколов прибыл в Казахстан, чтобы оказывать помощь на месте. "Как мне сказали в УМВД по Ярославской области, они отправили в консульство подтверждение гражданства Котова, что позволяет консульству выдать справку о возвращении на родину и заниматься переездом в Россию. Гражданство его уже подтверждено, никаких сомнений нет", - сказал омбудсмен.