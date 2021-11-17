Дело экс-главы "ВСМПО-Ависма" о злоупотреблении полномочиями прекращено

ВЕРХНЯЯ САЛДА /Свердловская область/, 17 ноября. / ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина прекращено, ему назначен судебный штраф в размере 80 тыс. рублей, передает корресподент ТАСС из Верхнесалдинского районного суда Свердловской области.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области прекратить уголовное дело и назначить ему меру уголовного-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тыс. рублей", - сказала судья Марина Сенникова.

Она добавила, что Воеводин также должен будет оплатить судебные издержки. Представители и прокурор согласились с ходатайством следствия, Воеводин и его адвокат Павел Лапшов поддержали ходатайство. После заседания Михаил Воеводин сообщил журналистам, что удовлетворен решением суда и не будет его обжаловать.

Ранее в суде представитель потерпевшей стороны - начальник управления безопасности "ВСМПО-Ависма" Руслан Тесля - заявил, что у корпорации нет претензий к Воеводину. Он пояснял, что вопросы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были частью гражданского иска, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Итогом суда, как ранее писал ТАСС, стало мировое соглашение, согласно которому Воеводин выплатит 1,7 млрд рублей компенсации по иску.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.