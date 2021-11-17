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Врио вице-губернатора Владимирской области предъявили обвинение по делу о коррупции

Следствие ходатайствует об аресте Григория Вишневского
Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский (в центре) Анна Устинова/ТАСС
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Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский (в центре)
© Анна Устинова/ТАСС

ВЛАДИМИР, 17 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в размере 600 тыс. рублей врио вице-губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому. Об этом сообщил представитель следствия в среду на заседании в Октябрьском районом суде, передает корреспондент ТАСС.

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"В отношении Вишневского 17 ноября 2021 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении указанного преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ", - сказал следователь.

Следственный комитет ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца врио вице-губернатора региона. 

"Избрание меры пресечения в отношении Вишневского, не связанное с лишением свободы, считаю невозможным. В связи с этим ходатайствую перед Октябрьским районным судом города Владимира об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вишневского Григория Николаевича <…> сроком на два месяца, то есть по 16 января 2022 года включительно", - заявил в зале суда представитель следствия.

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