В Крыму задержали няню ребенка-инвалида, подозреваемую в его смерти

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Крымские следователи возбудили уголовное дело на няню семилетнего ребенка с инвалидностью. Женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью подопечного, в результате чего он умер, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Тело семилетнего мальчика с инвалидностью обнаружили в одном из частных домов Симферополя. По данным следствия, смерть ребенка наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы. По подозрению в причинении травмы задержали няню мальчика.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красногвардейского района, работавшей в Симферополе няней. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, представляющие интерес для органов следствия, допросили несколько человек. Назначили экспертизы для установления полной картины произошедшего, устанавливаются обстоятельства трагедии и предшествовавшие ей события. Следствие готовится предъявить няне обвинение.

Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дария Бирюк, прокурор региона взял на контроль ход расследования уголовного дела. СК и прокуратура также дадут оценку обстановке в семье, условиям жизни погибшего и оказанию содействия уполномоченными органами ребенку с особенным диагнозом.