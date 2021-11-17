Отравившиеся метанолом в Казани по ошибке выпили незамерзающую автомобильную жидкость

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Отравившиеся метанолом молодые люди в Казани перепутали незамерзающую автомобильную жидкость с алкоголем и выпили ее. Всего за медицинской помощью обратились 14 человек, употребившие спиртосодержащую жидкость, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

Следствие установило, что 16 ноября один из отравившихся купил у знакомого алкоголь в пятилитровой пластиковой бутыли. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля доставили в коттедж. "При этом в багажнике автомобиля находилась того же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили", - сообщили в СК.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли бутыль из-под незамерзающей автомобильной жидкости. Проведенное исследование показало наличие в ней следов метанола. Кроме того, в каршеринговом автомобиле нашли бутыль с контрафактным алкоголем, который отравившиеся купили для праздника. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружили.

В рамках уголовного дела назначили генетические и химические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

16 ноября в Казани госпитализировали 14 человек с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в реанимации, одна из которых в крайне тяжелом состоянии. Всего на празднике было 18 человек, они отмечали день рождения друга в коттедже в поселке Салмачи в Казани.