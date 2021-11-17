Сторонника ИГ из Дагестана приговорили к 11 годам колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима сторонника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), жителя Каспийска Республики Дагестан Эльвина Агададашева. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что Агададашев с декабря 2019 года готовился принять участие в деятельности ИГ. Мужчина склонял двух человек к созданию незаконного вооруженного формирования и участию в нем, а также к посягательству на жизнь сотрудников полиции, однако они отказались. Убить полицейских Агададашев планировал в Каспийске, совершив наезд на автомобиле, а также используя топор и нож.

Мужчину задержали в феврале 2020 года. При себе он имел на тот момент пистолет и патроны к нему, которые получил от знакомого в апреле 2017 года.

"В соответствии с приговором суда Агададашев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет и шести месяцев в тюрьме", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что мужчина не признал вины в судебном заседании. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.