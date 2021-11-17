Прокуратура передала Минюсту материалы проверки The Bell на предмет признаков иноагента

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры передали в Минюст материалы проверки в отношении издания The Bell на предмет выявления в его деятельности признаков иноагента. Об этом ТАСС рассказал Александр Ионов, по заявлению которого была начата проверка.

"Мне пришел ответ из прокуратуры, из которого следует, что по моему заявлению в отношении The Bell начата проверка, материалы которой переданы в Минюст для принятия решения о признании этого СМИ-иноагентом", - сообщил он.

Ранее Ионов заявил, что подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его иноагентом. По словам правозащитника, у него есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской. В свою очередь руководство The Bell заявило, что не получает финансирования из-за рубежа и не является иноагентом.

Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и его главреда Романа Анина. "Важные истории" в итоге признали иноагентом. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza.